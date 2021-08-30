Cargo Dragon успішно пристикувався до МКС: відео процесу

Вантажний космічний корабель Cargo Dragon, який належить компанії Ілона Маска SpaceX, здійснив успішне автономне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС). NASA поділилася відеороликом процесу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
Зазначається, що пристикування до модуля Harmony відбулося о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, що космічний корабель доставив на МКС майже 3,3 тонни продовольчих припасів, а також різне обладнання й матеріали, які астронавти зможуть використовувати під час майбутніх наукових експериментів.
Додамо, що це був також й 23 політ для Cargo Dragon. Цього разу SpaceX використала модифіковану версію корабля, яка здатна доставляти на 20% більше вантажу й обладнана системою автономного стикування зі станцією.