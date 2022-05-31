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Cанкции против России будут зависеть от позиции Украины по условиям мира, - Шольц

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Берлин, Вторник 31 мая 2022 00:49
Cанкции против России будут зависеть от позиции Украины по условиям мира, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украина сама должна решить, какие условия мира с Россией она примет - именно от этих договоренностей, а не от навязанных извне условий, будет зависеть дальнейший санкционный режим. Такую позицию выразил канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD.

При этом он вновь подчеркнул, что это не должен быть "навязанный мир". По словам Шольца, "цели, которые Россия ставит перед собой, будут недостижимы".

"Абсолютно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся", - сказал он.

Напомним, накануне Путин пригрозил Макрону и Шольцу усилением гуманитарного кризиса в Украине из-за поставок оружия ВСУ.

В свою очередь Шольц и Макрон призвали Путина к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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