Cadillac навчить американські спецслужби керувати авто з "механікою". General Motors надав Секретній службі США десять машин для навчання молодих агентів. У списку опинилися спортивні моделі Blackwing із потужним мотором та трьома педалями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Drive .

Інструктори полігону пояснили, що співробітникам необхідно вміти керувати різними машинами, адже ситуації бувають усілякі.

У США більшість масових автомобілів оснащуються автоматичною коробкою передач, і серед молодих водіїв не всі мають навички керування автомобілем з "механікою". За кордоном агентам Секретної служби США може знадобитися це вміння, тому тренування на Cadillac CT4-V Blackwing та Cadillac CT5-V Blackwing стануть у нагоді.

Всього до Секретної служби передали десять машин: Chevrolet Tahoe, Suburban, Colorado ZR2, Corvette Stingray, Corvette E-Ray; Cadillac Escalade, два CT4-V Blackwing та два CT5-V Blackwing. Навчання включатиме не лише трек-дні, а й тести на уважність: яскраві та продуктивні моделі задіяні для моделювання стресових ситуацій.

Хоча середньостатистичний американець може не мати навичок керування "механікою", серед спортивних машин частка продажів авто з МКП доволі висока. Компанія Porsche навіть нарікала, що недооцінила попит на 911 з "механікою" серед американських клієнтів.