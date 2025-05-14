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Cadillac научит американские спецслужбы управлять авто с "механикой"

Среда 14 мая 2025 11:59
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Cadillac научит американские спецслужбы управлять авто с "механикой" Фото: Cadillac научит американские спецслужбы управлять авто с "механикой" (cadillac.com)
Автор: Константин Широкун

Cadillac научит американские спецслужбы управлять авто с "механикой". General Motors предоставил Секретной службе США десять машин для обучения молодых агентов. В списке оказались спортивные модели Blackwing с мощным мотором и тремя педалями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Drive.

Инструкторы полигона объяснили, что сотрудникам необходимо уметь управлять разными машинами, ведь ситуации бывают всякие.

В США большинство массовых автомобилей оснащаются автоматической коробкой передач, и среди молодых водителей не все имеют навыки управления автомобилем с "механикой". За рубежом агентам Секретной службы США может понадобиться это умение, поэтому тренировки на Cadillac CT4-V Blackwing и Cadillac CT5-V Blackwing пригодятся.

Всего в Секретную службу передали десять машин: Chevrolet Tahoe, Suburban, Colorado ZR2, Corvette Stingray, Corvette E-Ray; Cadillac Escalade, два CT4-V Blackwing и два CT5-V Blackwing. Обучение будет включать не только трек-дни, но и тесты на внимательность: яркие и производительные модели задействованы для моделирования стрессовых ситуаций.

Хотя среднестатистический американец может не иметь навыков управления "механикой", среди спортивных машин доля продаж авто с МКП довольно высока. Компания Porsche даже сетовала, что недооценила спрос на 911 с "механикой" среди американских клиентов.

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