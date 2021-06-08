Бывшую Львовскую колонию приватизировал украинский IT-холдинг за 407 млн гривен

"Несмотря на кучу критики, которая предшествовала продаже бывшей тюрьмы, аукцион прошел более чем успешно: цена во время аукциона выросла в 3 раза, а победная ставка, предложенная представителями IT-холдинга "Софт-Серв", составила 407,5 млн гривен. Достаточно сказать, что это вторая наиболее успешная сделка после продажи гостиницы "Днепр" и больше, чем вся прибыль государства от приватизации в 2018 году. Качественное продвижение объекта, тщательный аудит и предоставление информации по принципу "все знают всё" сделали свое дело", - отмечает Скаршевский.

Согласно плану, 30% от указанной суммы поступит в государственный бюджет, остальные 70% будут переданы на улучшения условий содержания заключенных, модернизацию и создание новых помещений. Приватизация тюрем является частью кампании по передаче в частные руки непрофильных объектов государственной собственности.

По расчету ФГИ, приватизация первых трех тюрем должна принести государству более 1 млрд гривен.

"Уже по итогам 2020 года, поступления от приватизации составили более 3 млрд гривен, что в 4 раза превысили показатели 2019 года и более чем в 8 раз улучшили прибыль 2018 года. Теперь же, когда Верховная рада наконец таки разблокировала процедуру большой приватизации, в ход пойдет тяжелая артиллерия - объекты, оценочная стоимость которых превышает 250 млн гривен. Уже в этом году Фонд планирует проведение аукционов по приватизации ОГХК, ПКМЗ (завода "Большевик") и "Президент-Отеля", обещая положить в казну дополнительные 12 млрд гривен", - говорится в публикации.

Напомним, сделка оказалась второй крупнейшей продажей госимущества, начиная с лета 2020 года, когда киевскую гостиницу “Днепр” удалось реализовать за 1,1 млрд гривен. Прибыль от продажи бывшей львовской колонии превышает весь доход государства от приватизации в 2018 году.

Общий доход от кампании по приватизации в 2020 году составил более 3 млрд гривен, что превышает показатель 2018 года в 8 раз.