Колишню Львівську колонію приватизував український IT-холдинг за 407 млн гривень

"Попри купу критики, яка передувала продажу колишньої в'язниці, аукціон пройшов більш ніж успішно: ціна під час аукціону зросла в 3 рази, а переможна ставка, запропонована представниками IT-холдингу "Софт-Серв", склала 407,5 млн гривень. Досить сказати, що це друга найбільш успішна угода після продажу готелю "Дніпро" і більше, ніж весь прибуток держави від приватизації у 2018 році. Якісне просування об'єкта, ретельний аудит і надання інформації за принципом "всі знають все" зробили свою справу", - зазначає Скаршевський.

Згідно з планом, 30% від зазначеної суми надійде до державного бюджету, інші 70% будуть передані на поліпшення умов утримання ув'язнених, модернізацію і створення нових приміщень. Приватизація в'язниць є частиною кампанії з передачі в приватні руки непрофільних об'єктів державної власності.

За розрахунком ФДМ, приватизація перших трьох в'язниць повинна принести державі понад 1 млрд гривень.

"Вже за підсумками 2020 року, надходження від приватизації склали понад 3 млрд гривень, що в 4 рази перевищили показники 2019 року і більш ніж у 8 разів поліпшили прибуток 2018 року. Тепер же, коли Верховна рада нарешті таки розблокувала процедуру великої приватизації, в хід піде важка артилерія - об'єкти, оціночна вартість яких перевищує 250 млн гривень. Вже цього року Фонд планує проведення аукціонів з приватизації ОГХК, ПКМЗ (заводу "Більшовик") і "Президент-Готелю", обіцяючи покласти в казну додаткові 12 млрд гривень", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, угода виявилася другим найбільшим продажем держмайна, починаючи з літа 2020 року, коли київський готель "Дніпро" вдалося реалізувати за 1,1 млрд гривень. Прибуток від продажу колишньої Львівської колонії перевищує весь дохід держави від приватизації у 2018 році.

Загальний дохід від кампанії з приватизації у 2020 році склав понад 3 млрд гривень, що перевищує показник 2018 року в 8 разів.