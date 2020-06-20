ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бывший военный хотел совершить серию терактов в Луганской области

Новости » Происшествия     20.06.2020 - 17:20
Бывший военный хотел совершить серию терактов в Луганской области
Фото: задержание подозреваемого (gp.gov.ua)

Ранее экс-военный пытался перейти на сторону пророссийских боевиков

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины планировал осуществить серию терактов на территории Луганской области. Экс-военного задержали сегодня, 20 июня.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как считает следствие, задержанный планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения в области. Взрывные устройства обнаружили у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции в Рубежном.

Фото: бывший военный планировал серию терактов (gp.gov.ru)

Кроме того, правоохранители установили, что во время прохождения военной службы в 2018-2019 годах он пытался перейти на оккупированную территорию, чтобы устроиться на службу к боевикам.

Сейчас открыто производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ задержала банду, причастную к совершению почти 20 терактов в четырех областях Украины.

Еще одного мужчину, причастного к совершению террористического акта, правоохранители задержали в Борисполе.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ТерактЛугансквоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь