Бывший военный хотел совершить серию терактов в Луганской области

Ранее экс-военный пытался перейти на сторону пророссийских боевиков
Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины планировал осуществить серию терактов на территории Луганской области. Экс-военного задержали сегодня, 20 июня.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Как считает следствие, задержанный планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения в области. Взрывные устройства обнаружили у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции в Рубежном.
Фото: бывший военный планировал серию терактов (gp.gov.ru)
Кроме того, правоохранители установили, что во время прохождения военной службы в 2018-2019 годах он пытался перейти на оккупированную территорию, чтобы устроиться на службу к боевикам.
Сейчас открыто производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее СБУ задержала банду, причастную к совершению почти 20 терактов в четырех областях Украины.
Еще одного мужчину, причастного к совершению террористического акта, правоохранители задержали в Борисполе.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Дмитрий Левицкий