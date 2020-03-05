В Борисполе задержали мужчину, причастного к совершению теракта

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Во время осмотра задержанного было изъято огнестрельное оружие, ручную гранату

В Борисполе Служба безопасности Украины задержала мужчину, причастного к совершению преступления террористического характера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации правоохранителей, мужчина возможно был задействован в организации и совершении теракта на территории Харьковской области. По материалам расследования, он также в 2014 году принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Оплот" в Донецкой области.

"Оперативники СБ Украины совместно с работниками ГУ Нацполиции в Киевской области с привлечением спецназовцев задержали злоумышленника во время попытки бегства на автомобиле. Перед этим он угрожал правоохранителям применить против них огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Во время осмотра задержанного и авто было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, ручная граната, а также другие предметы, которые использовались злоумышленником в противоправных целях.

Сейчас решается вопрос по избранию задержанному меры пресечения.

Напомним, в Борисполе во время погони за нарушителем пострадали 3 полицейских. На неоднократные озвучивания требований остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации.

Как сообщало РБК-Украина, за полгода предупредила несколько террористических актов, которые планировали представители так называемых "Л/ДНР". В общем, как сообщается, за последние полгода СБУ открыла 106 уголовных производств в сфере противодействия терроризму и защиты территориальной целостности. 34 - по факту создания террористической организации, 14 - по признакам совершения террористического действия.