ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Колишній військовий хотів вчинити серію терактів в Луганській області

Новини » Надзвичайні події     20.06.2020 - 17:20
Колишній військовий хотів вчинити серію терактів в Луганській області
Фото: затримання підозрюваного (gp.gov.ua)

Раніше екс-військовий намагався перейти на бік проросійських бойовиків

Колишній військовослужбовець Збройних сил України планував здійснити серію терактів на території Луганської області. Екс-військового затримали сьогодні, 20 червня.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як вважає слідство, затриманий планував підірвати декілька об'єктів військової інфраструктури та транспортного сполучення в області. Вибухові пристрої виявили біля будівлі 59-го військового госпіталю в Сєвєродонецьку та на залізничній станції в Рубіжному.

Фото: колишній військовий планував серію терактів (gp.gov.ua)

Крім того, правоохоронці встановили, що під час проходження військової служби у 2018-2019 роках він намагався перейти на окуповану територію, щоб влаштуватися на службу до бойовиків.

Зараз відкрито провадження за ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала банду, причетну до скоєння майже 20 терактів в чотирьох областях України.

Ще одного чоловіка, причетного до скоєння терористичного акту, правоохоронці затримали в Борисполі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ТерактЛуганськвійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся