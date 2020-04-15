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СБУ задержала банду, причастную к 18 терактам

Новости » Происшествия     15.04.2020 - 13:13
СБУ задержала банду, причастную к 18 терактам
Фото: изъятое оружие (ssu.gov.ua)

По данным СБУ, банду координировали спецслужбы России

В Днепре задержали банду, участники которой причастны к совершению 18 террористических актов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что бандой руководил криминальный авторитет, ранее судимый житель Крыма по прозвищу "Ариец". Банда специализировалась на особо тяжких заказных преступлениях.

По данным СБУ, участников банды координировали криминальные круги, подконтрольные спецслужбам России. Главари группировки встречались с кураторами на территории России, стран ЕС и Ближнего Востока.

"По данным следствия органов безопасности, участники банды причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

В частности, они минировали и поджигали жилые и коммерческие здания, в которых находились люди. Во время сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации. Также выявлено почти 200 000 гривен, более 20 000 американских долларов и 3000 евро, полученных преступным путем.

В рамках уголовного дела, открытого по статье "теракт", главарям группировки сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Проверяется информация о причастности к заказным убийствам.

Фото: задержание банды (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали во Львовской области участников банды, которых подозревают в причастности к ряду резонансных преступлений.

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