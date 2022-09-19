ua ru
Пн, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бывший тренер "Динамо" перебрался в экзотический чемпионат

Новина українською →
Лимассол, Понедельник 19 сентября 2022 15:07
Бывший тренер "Динамо" перебрался в экзотический чемпионат Фото: Александр Хацкевич времен работы с "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Скромная кипрская "Кармиотисса" пригласила Александра Хацкевича на должность главного тренера команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную Facebook-страницу клуба.

Белорусский специалист возглавил представителя Первого дивизиона Кипра. В 2017-2019 гг. он работал с киевским "Динамо".

Хацкевич приступит к работе после четырех туров первенства. "Кармиотисса" набрала 3 очка в чемпионате, обыграв "Арис" (2:1) в прошлый четверг. Действиями команды руководил и. о. главного тренера Христос Харалабуа. Начинал сезон во главе "Кармиотиссы" чех Душан Угрин-младший.

Хацкевич же пребывал без работы с марта 2021-го. Тогда его уволили из волгоградского "Ротора". Игровая и тренерская карьера 48-летнего белоруса, прежде всего, связана с "Динамо". Он защищал цвета киевлян в 1996-2004 гг., а благодаря работе с дублем "бело-синих" возглавил первую команду гранда после отставки Сергея Реброва летом 2017 года.

"Динамо" под руководством Хацкевича завоевало 2 Суперкубка Украины (2018, 2019), но в украинской Премьер-лиге не смогло навязать конкуренцию "Шахтеру". В еврокубках "бело-синие" дважды без шансов вылетали в 1/8 финала Лиги Европы.

К слову, английский "Брайтон" назначил Де Дзерби наставником команды после ухода Поттера в "Челси".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Хацкевич
NEWS
McDonald's возобновляет работу в Украине: как и когда начнут открываться рестораны
McDonald's возобновляет работу в Украине: как и когда начнут открываться рестораны
DAILY
Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ