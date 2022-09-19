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Колишній тренер "Динамо" перебрався в екзотичний чемпіонат

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Лімасол, Понеділок 19 вересня 2022 15:07
Колишній тренер "Динамо" перебрався в екзотичний чемпіонат Фото: Олександр Хацкевич часів роботи з "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Скромна кіпрська "Карміотісса" запросила Олександра Хацкевича на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну Facebook-сторінку клубу.

Білоруський фахівець очолив представника Першого дивізіону Кіпру. У 2017-2019 рр. він працював із київським "Динамо".

Хацкевич приступить до роботи після чотирьох турів першості. "Карміотісса" набрала 3 очки в чемпіонаті, здолавши "Аріс" (2:1) минулого четверга. Діями команди керував в. о. головного тренера Христос Харалабус. Починав сезон на чолі "Карміотісси" чех Душан Угрин-молодший.

Натомість Хацкевич перебував без роботи з березня 2021-го. Тоді його звільнили з волгоградського "Ротора". Ігрова та тренерська кар'єра 48-річного білоруса передусім пов'язана з "Динамо". Він захищав кольори киян у 1996-2004 рр., а завдяки роботі з дублем "біло-синіх" очолив першу команду гранда після відставки Сергія Реброва влітку 2017 року.

"Динамо" під керівництвом Хацкевича здобуло 2 Суперкубка України (2018, 2019), але в українській Прем'єр-лізі не змогло нав'язати конкуренцію "Шахтарю". У єврокубках "біло-сині" двічі без шансів вилітали в 1/8 фіналу Ліги Європи.

До слова, англійський "Брайтон" призначив Де Дзербі керманичем команди після відходу Поттера в "Челсі".

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Олександр Хацкевич
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