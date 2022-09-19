ua ru
Пн, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экс-наставник "Шахтера" возглавил середняка АПЛ

Новина українською →
Брайтон, Понедельник 19 сентября 2022 09:10
Экс-наставник "Шахтера" возглавил середняка АПЛ Фото: Роберто Де Дзерби во главе "Шахтера" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Английский "Брайтон" подыскал замену Грэму Поттеру, перебравшемуся в лондонский "Челси". Новым главным тренером команды стал Роберто Де Дзерби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Итальянский специалист договорился о сотрудничестве с "чайками". Презентация нового тренера состоится после получения визы для работы в Соединенном Королевстве.

Де Дзерби заключил с "Брайтоном" контракт на четыре года. Тренер находился без работы с лета, когда прекратил сотрудничество с донецким "Шахтером". 43-летний итальянец не захотел работать в Украине в условиях войны.

Де Дзерби возглавил "Шахтер" в мае 2021 года. Под его руководством дончане завоевали Суперкубок Украины и завершили на первой строчке прерванный полномасштабной войной сезон 2021/22. В Лиге чемпионов "горняки" финишировали последними в квартете с "Реалом", "Интером" и "Шерифом".

Тренерская карьера Де Дзерби началась со скромного "Дарфо Боарио" в ноябре 2013 года. Позже он тренировал "Фоджу", "Палермо", "Беневенто" и "Сассуоло". Во главе "нероверди" итальянец закончил 8-м в Серии А 2020/21.

"Брайтон" остался без главного тренера 8 сентября. Англичанин Поттер работал во главе "чаек" более трех лет и привел команду к 9-му месту в АПЛ в сезоне 2021/22. В нынешней кампании "Брайтон" идет 4-м, имея в активе 13 очков.

К слову, накануне "Арсенал" и "Эвертон" одержали победы в рамках 8-го тура Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Англии
NEWS
Россия потеряла в Украине еще 170 оккупантов, - Генштаб
Россия потеряла в Украине еще 170 оккупантов, - Генштаб
DAILY
Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украинский блицкриг. Чем армия Путина может ответить на наступление ВСУ