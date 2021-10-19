Бывший совладелец "Цитруса" рассказал, насколько упала капитализация компании с начала конфликта

Так, по его словам, капитализация "Цитруса" на 1 июля 2020 года (дата начала конфликта) была порядка 65 млн долларов.

"После аудита, проведенного моим партнером, Геннадием Корбаном, в текущем состоянии стоимость компании "Цитрус" на октябрь 2021 года составляет едва $15 000 000 (плюс судебные иски на сумму $40 000 000 и возможные налоговые претензии на сотни миллионов гривен)", - отмечает Зинченко.

Зинченко считает, что если бы компанию продали в прошлом году, то его партнер получил бы $32 500 000.

"Благодаря действиям Топала, текущая стоимость компании на сегодня уже на -$17 500 000 ниже той стоимости 50% доли, которую он мог бы получить", - добавляет бывший совладелец компании.

Также, по его данным, согласно внутренней информации за 2021 год, компания понесла убыток - 70 000 000 млн гривен.

"Компания потеряла долю рынка во всех ключевых категориях товаров: смартфоны, аудио гаджеты, персональный транспорт. Из лидера рынка по продажам продуктов Apple - "Цитрус" стал аутсайдером (уже на 3-м месте позади конкурентов), потеряв 50% своей рыночной доли", - резюмирует он.