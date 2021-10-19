Колишній співвласник "Цитруса" розповів, наскільки впала капіталізація компанії з початку конфлікту

Так, за його словами, капіталізація "Цитруса" на 1 липня 2020 року (дата початку конфлікту) була близько 65 млн доларів.

"Після аудиту, проведеного моїм партнером, Геннадієм Корбаном, в поточному стані вартість компанії "Цитрус" на жовтень 2021 року становить ледь $15 000 000 (плюс судові позови на суму $40 000 000 і можливі податкові претензії на сотні мільйонів гривень)", - зазначає Зінченко.

Зінченко вважає, що якби компанію продали торік, то його партнер отримав би $32 500 000.

"Завдяки діям Топала, поточна вартість компанії на сьогодні вже на -$17 500 000 нижче тієї вартості 50% частки, яку він міг би отримати", - додає колишній співвласник компанії.