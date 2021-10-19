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Колишній співвласник "Цитруса" розповів, наскільки впала капіталізація компанії з початку конфлікту

Автор: Артем Горовенко

Колишній співвласник мережі магазинів електроніки "Цитрус" Дмитро Зінченко розповів, наскільки впала капіталізація компанії з початку конфлікту з Геннадієм Топалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Зінченка для "Обозревателя".

Так, за його словами, капіталізація "Цитруса" на 1 липня 2020 року (дата початку конфлікту) була близько 65 млн доларів.

"Після аудиту, проведеного моїм партнером, Геннадієм Корбаном, в поточному стані вартість компанії "Цитрус" на жовтень 2021 року становить ледь $15 000 000 (плюс судові позови на суму $40 000 000 і можливі податкові претензії на сотні мільйонів гривень)", - зазначає Зінченко.

Зінченко вважає, що якби компанію продали торік, то його партнер отримав би $32 500 000.

"Завдяки діям Топала, поточна вартість компанії на сьогодні вже на -$17 500 000 нижче тієї вартості 50% частки, яку він міг би отримати", - додає колишній співвласник компанії.

Також, за його даними, відповідно до внутрішньої інформації за 2021 рік, компанія зазнала збитків - 70 000 000 млн гривень.

"Компанія втратила частку ринку в усіх ключових категоріях товарів: смартфони, аудіо гаджети, персональний транспорт. З лідера ринку з продажу продуктів Apple - "Цитрус" став аутсайдером (вже на 3-му місці позаду конкурентів), втративши 50% своєї ринкової частки", - резюмує він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Господарський суд міста Одеси виніс вердикт компанії "Цитрус": згідно з рішенням суду, компанія зобов'язана виплатити за своїми боргами мало не 1 млрд гривень.

Як відомо, 1 березня 2021 року Геннадій Корбан став власником 50% частки в ТОВ "ЗТ-інвес", яка володіє правами на ТМ "Цитрус". Зміни набули чинності з 25 лютого.

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Генадій КорбанЦитрусДмитро Зінченко