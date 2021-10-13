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Корбан рассказал, сколько должна выплатить компания "Цитрус" по своим долгам

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Одесса, Среда 13 октября 2021 15:23
Корбан рассказал, сколько должна выплатить компания "Цитрус" по своим долгам Фото: бизнесмен Геннадий Корбан (facebook.com/nabrok.military)
Автор: Наталия Гурковская

12 октября хозяйственный суд города Одессы вынес вердикт компании "Цитрус": согласно решению суда, компания обязана выплатить по своим долгам без малого 1 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост бизнесмена Геннадия Корбана в Facebook.

По словам Корбана, компания "Цитрус", которая не платит налоги своей стране, оптимизирует прибыль и занижает таможенные декларации, должна расплатиться по своим долгам, иначе ее ждет банкротство и ликвидация.

"А вот один из основных бенефициаров компании "Цитрус" Григорий Топал, просто обязан зарубить себе на носу, что за все в жизни, и тем более в бизнесе, нужно платить. Ну а если не платишь, то придется расплачиваться. Особенно когда человек позволяет себе выкидывать партнера из бизнеса, используя ненадежную, временную "крышу" в лице областного прокурора и местного начальника СБУ", - резюмировал бизнесмен.

Обновлено. Позже в самом "Цитрусе" сообщили, что будут подавать апелляцию в суд и оспаривать данное решение.

"Мы уверены в незаконности решения суда первой инстанции. Верим, что судебная система Украины будет руководствоваться исключительно законодательством и не позволит признать фиктивный долг", - заявили в компании.

Напомним, 1 марта 2021 года Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-инвес", которая владеет правами на ТМ "Цитрус". Изменения вступили в силу с 25 февраля.

Сегодня сеть представлена более чем 70 магазинами в городах Украины, среди которых Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Николаев и другие.

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