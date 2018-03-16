Бывший советник Трампа стал лоббистом Тимошенко, - Bloomberg

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко для лоббирования своих интересов наняла бывшего помощника президента США Дональда Трампа Бари Беннетта. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, фирма Barry Bennett's Avenue Strategies Global LLC предоставит услуги касательно правительственных отношений, пиара и стратегического консультирования.

"Фирма Barry Bennett's Avenue Strategies Global LLC предоставит услуги касательно правительственных отношений, пиара и стратегического консультирования. В том числе предоставит контакты с членами правления Трампа и Конгрессом", - говорится в сообщении.

Отмечено, что контракт, поданный в департамент юстиции в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов, предусматривает ежемесячные выплаты в размере 65 тисяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и экс-политтехнолог "Партии регионов" Пол Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах.