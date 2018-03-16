Колишній радник Трампа став лобістом Тимошенко, - Bloomberg

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко для лобіювання своїх інтересів найняла колишнього помічника президента США Дональда Трампа Барі Беннетта. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, фірма Barry Bennett's Avenue Global Strategies LLC надасть послуги щодо урядових відносин, піару і стратегічного консультування.

"Фірма Barry Bennett's Avenue Global Strategies LLC надасть послуги щодо урядових відносин, піару і стратегічного консультування. У тому числі надасть контакти з членами правління Трампа і Конгресом", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що контракт, поданий у департамент юстиції у відповідності з законом про реєстрацію іноземних агентів, передбачає щомісячні виплати у розмірі 65 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа і екс-політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт 17 разів приїжджав в Україну у 2014 і 2015 роках для роботи на виборах.