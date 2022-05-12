Бывший посол Китая предрек поражение России. СМИ удалили новость об этом

Сообщается, что дипломат выступил с необычно критической оценкой российского вторжения в Украину, назвал признаки поражения и заявил об угрозе политики президента России Владимира Путина для европейской безопасности.

В частности, на форуме государственной Китайской академии общественных наук он отметил, что действия России на поле боя ведут к поражению, поскольку не подкреплены экономической политикой.

"Каждый день война продолжает дорого обходиться России. Мало того, что она отстает на поле боя, она также проигрывает экономическую, дипломатическую и рекламную кампанию, а это означает, что окончательное поражение России - лишь вопрос времени", - добавил Юйшэн.

Примечательно, что китайские СМИ, которые опубликовали цитаты бывшего посла удалили материалы, но они доступны в архивной версии.

Причины неудач России он видит в том, что после распада СССР она находится в историческом процессе непрерывного упадка, что является продолжением упадка самого Советского Союза. А так называемое возрождение России под руководством Путина - это ложное суждение, которого вообще не существует.

Кроме того, Юйшэн отмечает провал российского блицкрига и неспособность оперативно принимать решения, а также то, что ограниченные ресурсы не соответствуют статусу "военной сверхдержавы" и Россия неспособна вести высокотехнологичную войну на сотни миллионов долларов в день. По его мнению, каждый день затягивания войны ложится тяжелым бременем на ее экономику.