Колишній посол Китаю передрік поразку Росії. ЗМІ видалили новину про це

Повідомляється, що дипломат виступив з незвично критичною оцінкою російського вторгнення в Україну, назвав ознаки поразки і заявив про загрозу політики президента Росії Володимира Путіна для європейської безпеки.

Зокрема, на форумі державної Китайської академії суспільних наук він зазначив, що дії Росії на полі бою ведуть до поразки, оскільки не підкріплені економічною політикою.

"Кожен день війна продовжує дорого обходитися Росії. Мало того, що вона відстає на полі бою, вона також програє економічну, дипломатичну і рекламну кампанію, а це означає, що остаточна поразка Росії - лише питання часу", - додав Юйшен.

Примітно, що китайські ЗМІ, які опублікували цитати колишнього посла видалили матеріали, але вони доступні в архівній версії.

Причини невдач Росії він бачить в тому, що після розпаду СРСР вона знаходиться в історичному процесі безперервного занепаду, що є продовженням занепаду самого Радянського Союзу. А так зване відродження Росії під керівництвом Путіна - це хибне судження, якого взагалі не існує.

Крім того, Юйшен відзначає провал російського бліцкригу і нездатність оперативно приймати рішення, а також те, що обмежені ресурси не відповідають статусу "військової наддержави" і Росія нездатна вести високотехнологічну війну на сотні мільйонів доларів на день. На його думку, кожен день затягування війни лягає важким тягарем на її економіку.