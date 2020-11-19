Бывший офицер спецназа США признался, что работал на российскую разведку

Бывший офицер спецназа США Питер Деббинс признал себя виновным в сговоре с сотрудниками российской разведки. Деббинс предоставлял им информацию об американской национальной обороне.

Об этом пишет "Голос Америки".

Сообщается, что Деббинс начал сотрудничать с российскими спецслужбами в декабре 1996 года. Вплоть до января 2011 года он передавал россиянам информацию, касающуюся национальной обороны США, встречался с агентами российских спецслужб и периодически бывал в России.

В 1997 году российская разведка присвоила Деббинсу агентурный псевдоним, тогда же он подписал заявление, в котором подтвердил, что "желает служить России".

Деббинс предоставлял агентам российской разведки информацию о деятельности химических частей и подразделений специального назначения, в которых он служил. В 2008 году, после прекращения службы, он передал российской разведке секретную информацию, касающуюся его службы, а также предоставил имена и личные данные бывших сослуживцев-спецназовцев.

Приговор Деббинсу вынесут 26 февраля 2021 года. Максимальное наказание, которое грозит по предъявленным ему обвинениям - пожизненное лишение свободы.

Ранее подозреваемых в шпионаже российских дипломатов выслала Словакия.

Кроме того, Норвегия высылала российского дипломата из-за шпионского скандала.