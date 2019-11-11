СБУ назвала причину допроса экс-командира роты "Айдар"

Фото: Игорь Лапин (ar.volyn.ua)

"Представители спецслужбы из Луганска" допросят свидетелей по делу о террористическом акте

В Волынском областном Управлении Службы безопасности Украины назвали причину допроса бывшего командира роты "Айдара" Игоря Лапина и заявили, что "представители спецслужбы из Луганска" допросят свидетелей по делу о террористическом акте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ напомнили о начатом в 2014 году уголовном производстве по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

"С целью выяснения всех обстоятельств дела спецслужба решила допросить всех очевидцев событий 2014 года в качестве свидетелей. В частности, сегодня в помещении Управления СБУ в Волынской области представители спецслужбы из Луганска планируют допросить лиц в качестве свидетелей в уголовном производстве", - пояснили в пресс-службе.

Отметим, что Лапин сегодня в Facebook написал, что его вызвали на допрос.

РБК-Украина писало, что украинские правоохранители изъяли из Офиса президенты документы оперативных совещаний времен Майдана и Иловайской трагедии.

Ранее новый военный прокурор Виктор Чумак заявил, что военная прокуратура проведет расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу на Донбассе в 2014 году.