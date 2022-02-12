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Бывший исполнительный продюсер Ubisoft готовит онлайн-проект для Sony

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Суббота 12 февраля 2022 09:00
Бывший исполнительный продюсер Ubisoft готовит онлайн-проект для Sony Фото: бывший исполнительный продюсер Ubisoft готовит онлайн-проект для Sony (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший исполнительный продюсер первых двух частей Assassin's Creed и Splinter Cell: Blacklist Джейд Реймонд работает над новым проектом для Sony. Недавно она основала студию Haven Studios.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Devoir.

Джейд Реймонд, которая недавно открыла Haven Studios в Монреале, поделилась подробностями своего первого проекта для Sony.

Известно, что это будет игра с онлайн-средой, которая постоянно развивается. Также в разработке проекта Реймонд помогает Марк Церни - ведущий дизайнер архитектуры PlayStation Vita, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Отмечается, что игра будет доступной для PS5 и PC.

Разработчики добавляют, что их цель состоит в том, чтобы создать среду, которая будет приятной игрокам.

Некоторое время Sony хотела, чтобы студия сразу работала над двумя или же тремя проектами, впрочем, команда приняла решение все же сосредоточиться над одной игрой. С тех пор штат Heaven Studios увеличился втрое и в течение следующих месяцев руководство еще будет искать талантливых работников.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало и о том, как компания Sony заявила о намерении приобрести разработчика игр Halo и Destiny - Bungie. Сумма сделки может составить 3,6 млрд долларов.

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