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Колишній глава МЗС ФРН визнав помилки щодо "Північного потоку-2"

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Німеччина, Середа 20 квітня 2022 06:47
Колишній глава МЗС ФРН визнав помилки щодо "Північного потоку-2" Фото: колишній міністр закордонних справ і екс-міністр економіки ФРН Зігмар Габріель (facebook.com/sigmar.gabriel)
Автор: Роман Мирончук

Колишній міністр закордонних справ і екс-міністр економіки ФРН Зігмар Габріель, який відповідав за просування газопроводу "Північний потік-2", визнав свої помилки - наприклад, що Німеччина не слухала східноєвропейців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Габріеля в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

Габріель довго захищав газопровід. У 2015 році він сказав: "Північний потік-2 відповідає інтересам Німеччини, я згоден з канцлером. З точки зору європейського суверенітету США це не стосується".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Габріель зовсім по-іншому оцінює "Північний потік-2".

"Було помилкою не прислухатися до східноєвропейців, коли вони заперечували проти "Північного потоку-2". Це була і моя помилка", заявив Зігмар Габріель.

При цьому він зазначив, що неправильно покладати на Соціал-демократичну партію Німеччини та її політику одноосібну відповідальність за сильну енергетичну залежність Німеччини від російського природного газу.

Рішення продовжувати розширювати відносини з РФ після анексії Криму Габріель пояснив тодішніми надіями на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України.

"Ймовірно, слід визнати, що переговори про припинення вогню у 2014 році були б дуже складними, якби одночасно був зупинений "Північний потік-2", - додав він.

Нагадаємо, що 22 лютого канцлер ФРН Олаф Шольц прийняв рішення зупинити сертифікацію "Північного потоку-2" у зв'язку із загостренням російської кризи.

Раніше, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр також заявив, що його підтримка "Північного потоку-2" була помилкою.

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Германия Північний потік-2
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