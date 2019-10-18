Бывший глава Каталонии добровольно сдался властям Бельгии

Фото: Карлес Пучдемон (premsa.gencat.cat)

Пучдемона в пятницу освободили без залога

Бывший глава автономного правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который с 2017 года скрывался в Бельгии, добровольно сдался бельгийским властям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

Сообщается, что Пучдемон в пятницу явился в прокуратуру Брюсселя в сопровождении своих адвокатов. Он был освобожден из-под ареста без залога. Однако он должен сообщить, собирается ли покинуть Бельгию или намерен сохранить постоянное место жительства в этой стране.

По словам Пучдемона, он не согласен с требованиями и не собирается возвращаться в Испанию добровольно.

Ранее сообщалось, что Карлесу Пучдемону запретили доступ к любым зданий Европарламента после того, как испанский суд выдал новый европейский ордер на его арест.

Напомним, 12 февраля начался судебный процесс над инициаторами референдума о независимости Каталонии. Перед судом предстали 12 организаторов референдума 2017 года, который завершился провозглашением независимости Каталонии и последующим вводом испанских силовиков в регион и лишением автономного статуса.

В октябре испанский суд снял обвинение в мятеже против девятерых политиков, которые выступали за отделение Каталонии от Испании. Обвинения в организации "беспорядков" сохранилось.