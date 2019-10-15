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Пучдемону закрыли доступ к Европарламенту

Новости » Политика    15.10.2019 - 17:36
Пучдемону закрыли доступ к Европарламенту
Фото: Карлес Пучдемон (premsa.gencat.cat)

Решение является частью "сотрудничества между государствами-членами и европейскими институтами"

Экс-главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону запретили доступ к любым зданий Европарламента после того, как испанский суд выдал новый европейский ордер на его арест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агенство EFE.

Как сообщается, данное решение является частью "сотрудничества между государствами-членами и европейскими институтами".

Европейский парламент уже запрещал экс-лидеру Каталонии доступ к зданиям ведомства в октябре 2017 года, когда Испания впервые выдала ордер на его арест.

Напомним, 12 февраля начился судебный процесс над инициаторами референдума о независимости Каталонии. Перед судом предстали 12 организаторов референдума 2017 года, который завершился провозглашением независимости Каталонии и последующим вводом испанских силовиков в регион и лишением автономного статуса.

Кроме того, суд Испании снял обвинение в мятеже против девятерых политиков, которые выступали за отделение Каталонии от Испании. При этом обвинение в организации "беспорядков" сохранилось. Семь судей приняли данное решение единогласно.

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