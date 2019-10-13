Суд в Испании снял с каталонцев обвинение в "мятеже"

Фото: протесты в Каталонии (wikimedia.org)

Суд снял обвинение в мятеже против девятерых каталонских политиков

Испанский суд снял обвинение в мятеже против девятерых каталонских политиков, выступавших за отделение от Испании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

При этом обвинение в организации "беспорядков" сохранилось. Семь судей приняли решение единогласно.

Сообщается, что между тем, защита как минимум трех из девяти обвиняемых выступила с резкой критикой "предположительного слива" информации из судебного ведомства, вызывающего "абсолютное изумление". Официальное оглашение приговора ожидается лишь в начале следующей недели.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в Twitter раскритиковал информационные утечки, упрекая испанский суд в "нарушении всех прав" обвиняемых каталонских политиков. Отметим, что лидер движения за независимость Каталонии находится за пределами Испании, что позволило ему избежать уголовного преследования и задержания.

Напомним, 12 февраля начинался судебный процесс над инициаторами референдума о независимости Каталонии. Перед судом предстали 12 организаторов референдума 2017 года, который завершился провозглашением независимости Каталонии и последующим вводом испанских силовиков в регион и лишением автономного статуса.