Бывший глава Хозсуда Татьков вернул статус судьи

Экс-председатель Высшего хозяйственного суда Украины времен президентства Виктора Януковича Виктор Татьков окончательно вернул себе статус судьи. Об этом говорится в сюжете программа "Схемы: коррупция в деталях".

Также с части элитного имущества его близкого окружения сняли арест.

Сообщается, что большая палата Верховного суда 4 июня признала незаконным и отменила постановление Верховной рады об увольнении Татькова с должности судьи Высшего хозсуда. Решение Большой палаты Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

По словам юристов, Татьков таким образом восстановился в статусе судьи и вернул судейскую неприкосновенность. В связи с этим следствию будет труднее вести расследование в отношении Татькова, так как теперь для его задержания, взятия под стражу или ареста им нужно будет получить еще согласие Высшего совета правосудия.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда 30 ноября признал незаконным и отменил постановление Верховной рады от 29 сентября 2016 года № 1631-VIII об увольнении Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

В конце сентября 2016 года Верховная рада уволила Татькова с должности судьи по закону о люстрации. В ноябре 2016 года Татьков после получения подозрения о злоупотреблении выехал за границу на лечение. Ему вручили подозрение в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. Позже стало известно, что Татьков отказался от добровольной выдачи Украине и просит Австрию предоставить ему политическое убежище.