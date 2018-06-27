Колишній футболіст Марадона госпіталізований

Марадона не зміг самостійно покинути стадіон

Колишній футболіст і головний тренер збірної Аргентини Дієго Марадона був госпіталізований після матчу чемпіонату світу-2018. Про це повідомляє The Independent.

Як повідомляється, Марадона не зміг самостійно покинути стадіон у зв'язку з пониженим тиском і був доставлений в лікарню.

Зазначено, що на даний момент його стан оцінюється як стабільний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збірна Хорватії залишила за бортом плей-офф команду Ісландії. Матч в рамках заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2018 завершився з рахунком 2:1 на користь хорватів.

Збірна Хорватії набрала максимальні 9 очок і вийшла в плей-офф ЧС-2018 з першого місця в групі D. Ісландська команда (1) залишає турнір, зайнявши четверту сходинку в турнірній таблиці.

У паралельному матчі групи D збірна Аргентини обіграла Нігерію і вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2018.