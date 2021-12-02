Колишній австрійський канцлер Курц йде з політики

Колишній австрійський канцлер Себастьян Курц оголосив про те, що йде з політики. Він залишив посаду в жовтні після звинувачень у корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

Повідомляється, що сьогодні глава австрійських консерваторів Курц, який в 2017 році став наймолодшим демократично обраним главою уряду у віці 31 року, оголосив про те, що залишає ряди партій і здає депутатський мандат.

Що стосується звинувачень у причетності до корупції, він назвав себе "ані святим, ані злочинцем", але зазначив, що звинувачення неправдиві. За його словами, недавнє народження сина дало зрозуміти, що він більше не хоче займатися політикою.