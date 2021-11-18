Бывшего канцлера Австрии лишили депутатской неприкосновенности

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц потерял защиту от расследований по коррупционным делам. Парламент страны единогласно проголосовал за снятие иммунитета с лидера Австрийской народной партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier .

Курц был защищен парламентским иммунитетом после ухода с поста федерального канцлера и перехода в Национальный совет. Теперь он может снова оказаться под следствием по обвинению в злоупотреблении доверием и даче ложных показаний.

Сам Курц неоднократно подчеркивал, что он заинтересован в быстром прояснении ситуации и отверг обвинения в связи с делом об опросах/рекламе и свои показания в парламентской комиссии, заявив, что не совершал никаких уголовных преступлений.