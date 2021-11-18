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Бывшего канцлера Австрии лишили депутатской неприкосновенности

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Четверг 18 ноября 2021 21:05
Бывшего канцлера Австрии лишили депутатской неприкосновенности Фото: бывший канцлер Австрии Себастьян Курц (flickr.com/mfarussia)
Автор: Валерия Полищук

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц потерял защиту от расследований по коррупционным делам. Парламент страны единогласно проголосовал за снятие иммунитета с лидера Австрийской народной партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

Курц был защищен парламентским иммунитетом после ухода с поста федерального канцлера и перехода в Национальный совет. Теперь он может снова оказаться под следствием по обвинению в злоупотреблении доверием и даче ложных показаний.

Сам Курц неоднократно подчеркивал, что он заинтересован в быстром прояснении ситуации и отверг обвинения в связи с делом об опросах/рекламе и свои показания в парламентской комиссии, заявив, что не совершал никаких уголовных преступлений.

Ранее антикоррупционная прокуратура Австрии провела обыски в штаб-квартире Австрийской народной партии, в офисе Курца и в Министерстве финансов.

По данным следствия, в 2016-2018 годах Австрийская народная партия за бюджетные средства продвигала позитивный имидж в СМИ через публикацию заказных социальных опросов.

На фоне расследования и обвинений в коррупции Себастьян Курц ушел с поста австрийского канцлера.

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Себастьян Курц Австрия
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