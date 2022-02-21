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Бывшие президенты Армении объявлены в розыск в Азербайджане

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Украина , Понедельник 21 февраля 2022 15:06
Бывшие президенты Армении объявлены в розыск в Азербайджане Фото: экс-президенты Армении Робер Кочарян и Серж Саргсян (коллаж РБК-Украина)
Автор: Каролина Гайдук

Военная прокуратура Азербайджана объявила в розыск бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Им инкриминируют разжигание ненависти между азербайджанским и армянским народами.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на азербайджанские СМИ.

По словам старшего советника Юстиции Эмиля Гагиева, экс-главы государства с февраля 1988 года организовывали собрания работников армянской национальности в организациях и учреждениях Степанакерта (город в Нагорном Карабахе). Главной целью было разжигание национальной вражды.

"Поскольку они пропагандируют, что Карабах принадлежит армянам и в нем должны жить только армяне, а также призывают к выселению азербайджанцев с этой территории, поджогу их домов, они были привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск", - заявил Тагиев.

Роберт Кочарян родился 31 августа в 1954 году, его детство прошло в городе Степанакерт. Окончил Национальный политехнический университет Армении.

Кочарян второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Серж Саргсян родился 30 июня в 1954 года в Степанакерте. В 1979 году окончил филологический факультет Ереванского государственного университета.

На состоявшихся 19 февраля 2008 года президентских выборах Саргсян избран президентом Республики Армения. Вступил в должность 9 апреля 2008-го. Спустя пять лет был избран на должность премьер-министра, однако спустя 6 дней подал в отставку.

Отметим, что в Армении после долгого перерыва возобновился судебный процесс над экс-президентом страны Робертом Кочаряном.

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