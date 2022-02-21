Колишні президенти Вірменії оголошені в розшук в Азербайджані

Військова прокуратура Азербайджану оголосила в розшук колишніх президентів Вірменії Роберта Кочаряна і Сержа Саргсяна. Їм інкримінують розпалювання ненависті між азербайджанським і вірменським народами.

Про це повідомляє РБК-України , посилаючись на азербайджанські ЗМІ .

За словами старшого радника юстиції Еміля Гагієва, екс-глави держави з лютого 1988 року організовували збори працівників вірменської національності в організаціях і установах Степанакерта (місто в Нагірному Карабасі). Головною метою було розпалювання національної ворожнечі.

"Оскільки вони пропагують, що Карабах належить вірменам і в ньому повинні жити тільки вірмени, а також закликають до виселення азербайджанців з цієї території, підпалу їх будинків, вони були притягнуті до кримінальної відповідальності за відповідними статтями Кримінального кодексу і оголошені в розшук", - заявив Тагієв.

Роберт Кочарян народився 31 серпня в 1954 році, його дитинство пройшло в місті Степанакерт. Закінчив Національний політехнічний університет Вірменії.

Кочарян другий президент Республіки Вірменія з 30 березня 1998 року по 9 квітня 2008 року. Перший президент невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.

Серж Саргсян народився 30 червня 1954 року в Степанакерті. У 1979 році закінчив філологічний факультет Єреванського державного університету.

На президентських виборах Саргсян, що відбулися 19 лютого 2008 року, обраний президентом Республіки Вірменія. Вступив на посаду 9 квітня 2008-го. Через п'ять років був обраний на посаду прем'єр-міністра, проте через 6 днів подав у відставку.