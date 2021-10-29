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Бывшему замминистра обороны вручили подозрение: что предъявляют

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Пятница 29 октября 2021 20:03
Бывшему замминистра обороны вручили подозрение: что предъявляют Фото: ГБР вручило подозрение экс-замминистра обороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Валерия Полищук

Бывшему заместителю министра обороны Украины вручили подозрение. Ему предъявляют обвинение в нанесении ущерба государству на 700 млн гривен во время закупки продуктов для армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что подозрение вручили Игорю Халимону.

Также подозрение вручили бывшему руководителю одного из департаментов Минобороны

По данным следствия, в декабре 2020 - январе 2021 года экс-руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания Вооруженных сил Украины на 2021 год. По указанию замминистра руководитель департамента заключил дополнительные соглашения с поставщиками о доставке продуктов, которые уже не были обязательством поставщика.

Таким образом, ВСУ должны были самостоятельно осуществлять доставку продовольствия, в частности, привлекать к этому личный состав и технику, и тратить дополнительные бюджетные средства.

"Это негативно повлияло на обороноспособность подразделений ВСУ и поставило под угрозу выполнение их основных задач, определенных Конституцией Украины, в частности по обороне Украины, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности", - говорится в сообщении.

Экс-заместителю министра обороны и экс-руководителю одного из департаментов Минобороны сообщено о подозрении по статье препятствования законной деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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Министерство обороны Украины
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