Колишньому заступнику міністра оборони вручили підозру: що пред'являють

Колишньому заступнику міністра оборони України вручили підозру. Йому пред'являють звинувачення в спричиненні збитків державі на 700 млн гривень під час закупівлі продуктів для армії.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що підозру вручили Ігорю Халімону.

Також підозру вручили колишньому керівнику одного з департаментів Міноборони

За даними слідства, в грудні 2020-січні 2021 року екс-керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних сил України на 2021 рік. За вказівкою заступника міністра керівник департаменту уклав додаткові угоди з постачальниками про доставку продуктів, які вже не були зобов'язанням Постачальника.

Таким чином, ЗСУ повинні були самостійно здійснювати доставку продовольства, зокрема, залучати до цього особовий склад і техніку, і витрачати додаткові бюджетні кошти.

" Це негативно вплинуло на обороноздатність підрозділів ЗСУ та поставило під загрозу виконання їх основних завдань, визначених Конституцією України, зокрема щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності", - йдеться у повідомленні.