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Бывшего президента Словакии обвинили в мошенничестве

Новости » Политика     06.12.2019 - 19:46
Бывшего президента Словакии обвинили в мошенничестве
Фото: Андрей Киска (3prezident.sk)

Киска обвиняется в мошенничестве во время финансирования избирательной кампании 2014 года

Бывший президент Словакии Андрей Киска получил обвинения в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SME.

Обвинение связано с расследованием вокруг деятельности компании Kiska Travel Agency (KTAG) в 2013 и 2014 годах, которая принадлежит бывшему президенту.

Отмечается, что мошенничество связано с размещением налоговых документов для предвыборной президентской кампании на счетах компании. Как считают следователи, Киска осуществлял налоговые выплаты через свою фирму, которая не имела отношения к избирательной кампании.

В 2017 году бывший глава МВД Словакии Роберт Калиняк заявлял, что KTAG в 2014 году не доплатила налогов на прибыль в госбюджет на 27 тысяч евро, и ее владельцы попросили вернуть им НДС в сумме 146 тысяч евро из расходов на предвыборную кампанию.

Государство не выплатило возмещение, но именно оповещения об этом является уголовным преступлением. Компания ранее уже заплатила штраф. Если бывший президент предстанет перед судом и будет осужден, то ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Мальты Джозеф Мускат подает в отставку за убийство журналистки.

РБК-Украина писало, что временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что экс-президент Эво Моралес, должен будет "ответить перед правосудием" за нарушения на выборах и коррупцию в правительстве, если он вернется.

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