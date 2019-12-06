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Колишнього президента Словаччини звинуватили в шахрайстві

Новини » Політика     06.12.2019 - 19:46
Колишнього президента Словаччини звинуватили в шахрайстві
Фото: Андрей Киска (3prezident.sk)

Кіска звинувачується в шахрайстві під час фінансування виборчої кампанії 2014 року

Колишній президент Словаччини Андрей Кіска отримав звинувачення в ухиленні від сплати податків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SME.

Звинувачення пов'язане з розслідуванням навколо діяльності компанії Kiska Travel Agency (KTAG) у 2013 і 2014 роках, що належить колишньому президенту.

Зазначається, що шахрайство пов'язане з розміщенням податкових документів для передвиборної президентської кампанії на рахунках компанії.Як вважають слідчі, Кіска здійснював податкові виплати через свою фірму, яка не мала стосунку до виборчої кампанії.

У 2017 році колишній глава МВС Словаччини Роберт Калиняк заявляв, що KTAG у 2014 році не доплатила податків на прибуток до держбюджету на 27 тисяч євро, і її власники попросили повернути їм ПДВ у сумі 146 тисяч євро з витрат на передвиборну кампанію.

Держава не виплатила відшкодування, але саме оповіщення про це є кримінальним злочином. Компанія раніше вже заплатила штраф. Якщо колишній президент постане перед судом і буде засуджений, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат подає у відставку через вбивство журналістки.

РБК-Україна писало, що тимчасовий президент Болівії Жанін Аньєс заявила, що екс-президент Ево Моралес, повинен буде "відповісти перед правосуддям" за порушення на виборах і корупцію в уряді, якщо він повернеться.

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