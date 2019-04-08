Бывшего президента Румынии официально обвинили в преступлениях против человечности

Бывшего президента Румынии Иона Илиеску официально обвинили в преступлениях против человечности во время антикоммунистической революции 1989 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Прокуроры обвинили Иона Илиеску в формировании группы в декабре 1989 года с целью получения власти и политической легитимности.

"Пользуясь заявлениями и телевидением, группа участвовала в "широкой деятельности по обману и дезинформации" после того, как Чаушеску покинул столицу 22 декабря 1989 года", - заявил главный прокурор Румынии Аугустин Лазар.

Согласно этой схеме разгорелся общий "психоз терроризма", который спровоцировал "братоубийственный огонь, хаотические перестрелки и противоречивые военные приказы", что привело к гибели 862 человек и ранению еще 2150 человек после свержения режима Чаушеску.

Кроме того, прокуроры отметили, что в то время было использовано более 13 млн пуль. Обвинение и поспешно организованная казнь Чаушеску и его жены Елены также были частью схемы, которую проводили "в симулированном уголовном процессе" 25 декабря 1989 года.

Сам 89-летний Илиеску неоднократно заявлял, что не виновен в любых обвинениях и утверждал, что готов встретить суд истории.

Илиеску занимал должность президента Румынии в 1990-1996 годы и 2000-2004 гг.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывшему президенту страны Иону Илиеску предъявили обвинения в преступлениях против человечности, связанные с событиями во время антикоммунистического восстания в декабре 1989 года.