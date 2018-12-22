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Экс-президента Румынии обвиняют в преступлениях против человечности

Новости » Общество    22.12.2018 - 00:59
Экс-президента Румынии обвиняют в преступлениях против человечности
Фото: Ион Илиеску (скрин видео)

Поддержанные в 1989 году Илиеску военные меры способствовали насилию, в результате чего погибло более 860 человек

В Румынии бывшему президенту страны Иону Илиеску предъявили обвинения в преступлениях против человечности, связанные с событиями во время антикоммунистического восстания в декабре 1989 года, когда погибли более 860 человек. Об этом сообщила прокуратура в Бухаресте, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По заключению прокуратуры, поддержанные в 1989 году Илиеску военные меры способствовали насилию после свержения диктатора Николае Чаушеску, в результате чего погибли более 860 человек.

Отмечается, что Илиеску при Чаушеску был министром, а затем - главой Фронта национального спасения. С 2000 по 2004 годы он занимал пост президента Румынии.

Помимо Илиеску, перед судом предстанут бывший вице-премьер Румынии Джелу Войкан-Войкулеску и трое других обвиняемых.

Войкулеску в интервью румынскому телевидению заявил о своей невиновности и назвал весь судебный процесс актом политической мести.

Процесс против бывшего секретаря ЦК компании Румынии Илиеску был прекращен в 2015 году, но в 2016 году его возобновили по решению кассационного суда.

Напомним, Европейский парламент 11 декабря проголосовал за принятие Румынии и Болгарии в Шенгенское безвизовое пространство.

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