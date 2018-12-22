Экс-президента Румынии обвиняют в преступлениях против человечности

Поддержанные в 1989 году Илиеску военные меры способствовали насилию, в результате чего погибло более 860 человек
В Румынии бывшему президенту страны Иону Илиеску предъявили обвинения в преступлениях против человечности, связанные с событиями во время антикоммунистического восстания в декабре 1989 года, когда погибли более 860 человек. Об этом сообщила прокуратура в Бухаресте, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По заключению прокуратуры, поддержанные в 1989 году Илиеску военные меры способствовали насилию после свержения диктатора Николае Чаушеску, в результате чего погибли более 860 человек.
Отмечается, что Илиеску при Чаушеску был министром, а затем - главой Фронта национального спасения. С 2000 по 2004 годы он занимал пост президента Румынии.
Помимо Илиеску, перед судом предстанут бывший вице-премьер Румынии Джелу Войкан-Войкулеску и трое других обвиняемых.
Войкулеску в интервью румынскому телевидению заявил о своей невиновности и назвал весь судебный процесс актом политической мести.
Процесс против бывшего секретаря ЦК компании Румынии Илиеску был прекращен в 2015 году, но в 2016 году его возобновили по решению кассационного суда.
Напомним, Европейский парламент 11 декабря проголосовал за принятие Румынии и Болгарии в Шенгенское безвизовое пространство.