Бывшего преподавателя химии одного из вузов Киева подозревают в изготовлении амфетамина

Фото: одно из помещений нарколаборатории (ssu.gov.ua)

Профессор организовал деятельность масштабной наркогруппировки, утверждают в СБУ

В Киевской области Служба безопасности ликвидировала мощные лаборатории по изготовлению наркотиков, организованных профессором химии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что деятельность наркогруппировки организовал бывший преподаватель химии, профессор одного из вузов Киева.

"Фигуранты наладили производство психотропов - амфетамина и катинона, а также прекурсора - фенилнитропропена. Две подпольные лаборатории злоумышленники обустроили по месту проживания лидера группировки в столице и в гаражном помещении арендованного частного дома на Киевщине", - сообщили в СБУ.

Химические вещества для изготовления товара фигуранты получали из некоторых стран Азии и Западной Европы. Готовую продукцию предлагали на специально созданном собственном сайте.

"Во время обысков по месту расположения нарколабораторий, складских помещений и интернет-магазина правоохранители изъяли более килограмма амфетамина, более 5 килограммов катинона, более 9 килограммов фенилнитропропена, который является основным компонентом для изготовления психотропного вещества амфетамина и свыше 80 литров других прекурсоров. Также обнаружено почти 2 килограмма каннабиса, 2 литра ртути, свыше тонны химических веществ, а также оборудования для производства психотропов", - говорится в сообщении.

Общая стоимость товара, который злоумышленники планировали изготовить из изъятых веществ - около 7,5 млн гривен по ценам черного рынка.

Ранее в Киеве во время спецоперации по разоблачению деятельности наркосиндиката было изъято рекордную партию метадона на 2 млн долларов. Также в Киевской области силовики задержали группу молодых наркодилеров и изъяли у них "товар" на сумму 1,2 млн гривен.