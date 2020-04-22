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Колишнього викладача хімії одного із вишів Києва підозрюють у виробництві амфетаміну

Новини » Надзвичайні події     22.04.2020 - 14:12
Колишнього викладача хімії одного із вишів Києва підозрюють у виробництві амфетаміну
Фото: одне із приміщень нарколабораторії (ssu.gov.ua)

Професор організував діяльність масштабного наркоугрупування, стверджують у СБУ

У Київській області Служба безпеки ліквідувала потужні лабораторії з виробництва наркотиків, організовані професором хімії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що діяльність наркоугрупування організував колишній викладач хімії, професор одного із закладів вищої освіти Києва.

"Фігуранти налагодили виробництво психотропів - амфетаміну і катинону, а також прекурсору - фенілнітропропену. Дві підпільні лабораторії зловмисники облаштували за місцем проживання лідера угруповання у столиці та у гаражному приміщенні орендованого приватного будинку на Київщині", - повідомили у СБУ.

Хімічні речовини для виготовлення товару фігуранти отримували з деяких країн Азії та Західної Європи. Готову продукцію пропонували на спеціально створеному власному сайті.

"Під час обшуків за місцем розташування нарколабораторій, складських приміщень та інтернет-магазину правоохоронці вилучили понад кілограм амфетаміну, більше ніж 5 кілограмів катинону, понад 9 кілограмів фенілнітропропену, який є основним компонентом для виготовлення психотропної речовини амфетаміну, і понад 80 літрів інших прекурсорів. Також виявлено майже 2 кілограми канабісу, 2 літри ртуті, понад тонну хімічних речовин, а також обладнання для виробництва психотропів", - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість товару, який зловмисники планували виготовити з вилучених речовин - близько 7,5 млн гривень за цінами чорного ринку.

Раніше у Києві під час спецоперації з викриття діяльності наркосиндикату було вилучено рекордну партію метадону на 2 млн доларів. Також у Київській області силовики затримали групу молодих наркодилерів і вилучили у них "товар" на суму 1,2 млн гривень.

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