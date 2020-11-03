Бывшего главу МИД Кожару оставили под стражей

Фото: Леонид Кожара (wikimedia by Michał Józefaciuk)

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве Сергея Старицкого. Срок действия меры пресечения Кожары истекает 20 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующее решение приняла коллегия судей 3 ноября, отклонив апелляцию стороны защиты Кожары на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 22 сентября 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - сообщили в суде.

Напомним, Кожара был задержан правоохранителям 25 марта. Его подозревают в убийстве экс-главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Сначала смерть Старицкого расследовалась как самоубийство. Инцидент произошел в жилье Кожары в селе Чайки, в момент выстрела Кожара и его жена якобы находились в других комнатах.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце мая Кожара вышел из СИЗО, внеся залог в 14 млн гривен. Позже суд повторно арестовал его.