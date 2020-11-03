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Колишнього главу МЗС Кожару залишили під вартою

Київ, Вівторок 03 листопада 2020 14:56
Колишнього главу МЗС Кожару залишили під вартою
Фото: Леонід Кожара (wikimedia by Michał Józefaciuk)
Автор: Игорь Литвиненко

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві Сергія Старицького. Термін дії запобіжного заходу Кожари закінчується 20 листопада.

Про це повідомили в прес-службі суду.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів 3 листопада, відхиливши апеляцію боку захисту Кожари на продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 вересня 2020 залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - повідомили в суді.

Нагадаємо, Кожара був затриманий правоохоронцям 25 березня. Його підозрюють у вбивстві екс-глави правління телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

Спочатку смерть Старицького розслідувалася як самогубство. Інцидент стався в житлі Кожари в селі Чайки, в момент пострілу Кожара і його дружина нібито знаходилися в інших кімнатах.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці травня Кожара вийшов з СІЗО, внісши заставу в 14 млн гривень. Пізніше суд повторно заарештував його.

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