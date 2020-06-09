Бывшего главу Львовской ОГА подозревают в халатности на 7 млн гривен

Бывшего руководителя Львовской областной госадминистрации подозревают в служебной халатности. Своими действиями чиновник нанес области более 7 млн гривен убытков.

Об этом сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко.

Речь идет о Маркияне Мальском. ЛОГА чиновник возглавил в июле прошлого года. Через месяц после назначения Мальский издал распоряжение, которым передал в пользование частному курорту земельный участок площадью 15 га. Стоимость сделки составила 7,2 млн гривен, земля предназначалась "для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения".

"Вместе с тем, на этом участке самом на деле размещается проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые, согласно действующему законодательству, не подлежат отчуждению из государственной собственности", - отметила прокурор.

Диденко сообщила, что уже подписала соответствующее сообщение о подозрении Мальскому.

"Обвинение состоит в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (более 7 млн ​​убытков). В то же время, готовим иск в суд о возврате земли и озера в собственность государства", - добавила прокурор.

Напомним, Мальский является главой западно-украинского филиала юридической компании Arzinger.

На должности главы ЛОГА Мальский проработал меньше полугода: в декабре 2019 президент Владимир Зеленский уволил его "из-за отсутствия результатов".