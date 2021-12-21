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Бывшего главу Черниговской РГА осудили за взятку

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Вторник 21 декабря 2021 12:47
Бывшего главу Черниговской РГА осудили за взятку Фото: бывшего главу Черниговской РГА осудили за взятку (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

Высший антикоррупционный суд осудил бывшего главу Черниговской райгосадминистрации за взяточничество. Он получил три года условно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"21 декабря Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и бывшим председателем Черниговской РГА", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчина обвинялся в получении от директора частного предприятия взятку за "принятие решения" о разработке и утверждении детального плана территорий, а также проекта землеустройства по изменению целевого назначения земельных участков.

Указано, что в ходе судебного разбирательства чиновник безоговорочно признал свою виновность в совершенном преступлении.

"Приговором суда бывшему председателю райгосадминистрации назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года", - указано в сообщении.

Впрочем, одновременно экс-должностному лицу был определен испытательный срок продолжительностью 3 года.

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