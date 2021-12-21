Колишнього голову Чернігівської РДА засудили за хабар

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Чернігівської райдержадміністрації за хабарництво. Він отримав три роки умовно.

"21 грудня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та колишнім головою Чернігівської РДА", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, чоловік обвинувачувався в одержанні від директора приватного підприємства хабаря за "прийняття рішення" про розроблення та затвердження детального плану територій, а також проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок.

Вказано, що у ході судового розгляду посадовець беззастережно визнав свою винуватість у вчиненому злочині.

"Вироком суду колишньому голові райдержадміністрації призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки", - зазначено в повідомленні.

Втім, одночасно екс-посадовцю було визначено іспитовий строк тривалістю 3 роки.