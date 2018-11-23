Крымского экс-депутата будут судить за госизмену

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В частности, при его участии была принята "Конституция Республики Крым"

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной рады Крыма по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры АР Крым.

Как отмечается, во время расследования уголовного производства следователи получили доказательства того, что в марте-апреле 2014 года депутат оказал помощь и способствовал оккупации Крыма.

В частности, при его участии была незаконно принята так называемая "Конституция Республики Крым" и ряд постановлений Верховного совета республики, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

В прокуратуре добавили, что это уже 101 направленый в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц АР Крым, которые обвиняются в государственной измене. Недавно суд вынес обвинительный приговор с назначением реальной меры наказания в виде лишения свободы на 12 лет для экс-депутата Верховной рады Крыма.

Напомним, в июне следственный отдел прокуратуры АР Крым установил полные идентификационные данные более 9 тысяч человек, которые перешли на работу в незаконно созданные органы оккупационной власти, совершив государственную измену.

Как писало РБК-Украина ранее, Главная военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении замкомандующего войсками Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации (РФ), который принимал участие в аннексии Крыма в 2014 году.