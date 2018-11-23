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Кримського екс-депутата судитимуть за держзраду

Новини » Політика    23.11.2018 - 16:40
Кримського екс-депутата судитимуть за держзраду
Ілюстративне фото (uk.wikipedia.org)

Зокрема, за його участі було прийнято "Конституцию Республики Крым" 

Прокуратура Автономної Республіки Крим скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього депутата Верховної ради Криму за звинуваченням у державній зраді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури АР Крим

Як зазначається, під час розслідування кримінального провадження слідчі отримали докази того, що у березні-квітні 2014 року депутат надав допомогу та сприяв окупації Криму.

Зокрема, за його участі незаконно прийнято так звану "Конституцию Республики Крым" та ряд постанов Верховної ради республіки, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим".

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

У прокуратурі додали, що це вже 101 скерований до суду обвинувальний акт щодо посадовців АР Крим, які обвинувачуються у державній зраді. Нещодавно суд виніс обвинувальний вирок з призначенням реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років для екс-депутата Верховної ради Криму.

Нагадаємо, у червні слідчий відділ прокуратури АР Крим встановив повні ідентифікаційні дані понад 9 тисяч осіб, які перейшли на роботу в незаконно створені органи окупаційної влади, вчинивши державну зраду.

Як писало РБК-Україна раніше, Головна військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо замкомандувача військами Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації (РФ), який брав участь в анексії Криму в 2014 році.

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