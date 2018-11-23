Кримського екс-депутата судитимуть за держзраду

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Зокрема, за його участі було прийнято "Конституцию Республики Крым"

Прокуратура Автономної Республіки Крим скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього депутата Верховної ради Криму за звинуваченням у державній зраді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури АР Крим.

Як зазначається, під час розслідування кримінального провадження слідчі отримали докази того, що у березні-квітні 2014 року депутат надав допомогу та сприяв окупації Криму.

Зокрема, за його участі незаконно прийнято так звану "Конституцию Республики Крым" та ряд постанов Верховної ради республіки, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим".

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

У прокуратурі додали, що це вже 101 скерований до суду обвинувальний акт щодо посадовців АР Крим, які обвинувачуються у державній зраді. Нещодавно суд виніс обвинувальний вирок з призначенням реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років для екс-депутата Верховної ради Криму.

Нагадаємо, у червні слідчий відділ прокуратури АР Крим встановив повні ідентифікаційні дані понад 9 тисяч осіб, які перейшли на роботу в незаконно створені органи окупаційної влади, вчинивши державну зраду.

Як писало РБК-Україна раніше, Головна військова прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо замкомандувача військами Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації (РФ), який брав участь в анексії Криму в 2014 році.