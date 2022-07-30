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Бывшего депутата горсовета Мариуполя от "ОПЗЖ" подозревают в госизмене

Фото: экс-депутату Мариупольского горсовета объявили подозрение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бывшего депутата городского совета Мариуполя подозревают в государственной измене. Он перешел на сторону оккупантов и занял "должность" в незаконной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, экс-депутат городского совета от политической партии "ОПЗЖ" принял участие в назначении "главы" незаконной администрации. Позже он получил должность "заместителя мэра" по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

Коллаборант подстрекает население к сотрудничеству с врагом, организует инвентаризацию имущества коммунальных предприятий, создает новые псевдоустановы и регистрирует их в так называемых "органах налоговой инспекции ДНР".

Также подозрение в коллаборационной деятельности объявили студентке 4 курса одного из украинских вузов. Девушка стала руководителем так называемой общественной приемной движения "Донецкая республика" в Мариуполе.

Коллаборантка занимается пропагандой, оправдывает оккупацию и дискредитирует украинскую власть и ВСУ. Девушка помогает в организации "референдума" и фейковых выборов.

Напомним, двух министров времен президентства Виктора Януковича подозревают в госизмене за "Харьковские соглашения".

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