Колишнього депутата міськради Маріуполя від "ОПЗЖ" підозрюють у держзраді

За даними слідства, ексдепутат міської ради від політичної партії "ОПЗЖ" взяв участь у призначенні "голови" незаконної адміністрації. Пізніше він отримав посаду "заступника мера" з питань житлово-комунального господарства та будівництва.

Колаборант підбурює населення до співпраці з ворогом, організовує інвентаризацію майна комунальних підприємств, створює нові псевдоустанови та реєструє їх в так званих "органах податкової інспекції ДНР".

Також підозру у колабораційній діяльності оголосили студентці 4 курсу одного з українських вишів. Дівчина стала керівником так званої громадської приймальні руху "Донецька республіка" у Маріуполі.

Колаборантка займається пропагандою, виправдовує окупацію та дискредитує українську владу та ЗСУ. Дівчина допомагає в організації "референдуму" та фейкових виборів.